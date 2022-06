Lann Gourlae, exposition d’artistes Langrolay-sur-Rance, 11 juin 2022, Langrolay-sur-Rance.

Lann Gourlae, exposition d’artistes Langrolay-sur-Rance

2022-06-11 – 2022-06-12

Langrolay-sur-Rance 22490 Langrolay-sur-Rance

3ème édition de Lann Gourlae

19 maisons d’habitants de la commune de Langrolay-sur-Rance ouvrent leurs portes à des artistes des métiers d’arts, professionnels et amateurs.

42 exposants seront présents > peinture, céramique, sculpture, photographie, édition, calligraphie, vitrail, art plastique, graphisme, bijoux, iconographie, dessin,…

Cette initiative citoyenne a pour objectif de faire connaître et échanger avec le public sur les métiers d’art.

Cet évènement sera l’occasion d’un moment de partage convivial entre habitants, visiteurs et artistes présents, et de découverte de cette commune des bords de Rance.

Des ateliers d’initiation seront également proposés

-Fabrication de papier (à partir de 2 ans; samedi et dimanche de 14h à 15h)

-Calligraphie latine (à partir de 8 ans, samedi 10h-12h / 14h-17h).

Restauration sur place

collectiflanngourlae@gmail.com

Langrolay-sur-Rance

