Médiathèque Achile René Boisneuf, le samedi 22 janvier 2022 à 19:00 Les bibliothécaires de la ville de Pointe-à-Pitre liront des poésies d’auteurs aussi bien en langue créole qu’en langue française. Médiathèque Achile René Boisneuf 55 rue Achille René Boisneuf 97110 Pointe-à-Pitre Pointe-à-Pitre Centre-Ville

2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T21:00:00

Médiathèque Achile René Boisneuf
55 rue Achille René Boisneuf 97110 Pointe-à-Pitre