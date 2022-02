Lan’Irish Fest 2022 Lanildut Lanildut Catégories d’évènement: Finistère

Lan’Irish Fest 2022 Lanildut, 18 mars 2022, Lanildut. Lan’Irish Fest 2022 Salle Henri Queffelec 16 Pl. de l’Église Lanildut

2022-03-18 – 2022-03-20 Salle Henri Queffelec 16 Pl. de l’Église

Lanildut Finistère Lanildut La commission Animation de la Municipalité de Lanildut, appuyée par des Associations (Amicale Laïque, Topitipa) organise, le week-end suivant la Saint Patrick un événement festif sur le thème de l’humour et de l’Irlande : LAN IRISH FEST 2022 qui se déroulera principalement à l’Espace Henri Queffelec. Ces journées s’articuleront autour de la projection de 3 films (1 chaque jour). Trois comédies irlandaises bien différentes : – L’homme tranquille de John Ford le vendredi 18 mars à 20h30

– The snapper (le moutard) de Stephen Frears le samedi 19 mars à 17h30

– Vieilles canailles de Kirk Jones le dimanche 20 mars à 17h30 Le groupe Askin, musiques celtiques, se produira en concert le samedi 19 mars à 20h30. Une restauration sera proposée au public entre le film et le concert. Auparavant, à l’Armeria à partir de 14h30, le groupe Melkern offrira une prestation musicale pour lancer le diaporama d’une voyageuse, vision personnelle et émerveillée de sa découverte de l’Irlande. Parallèlement, la bibliothèque exposera un choix de livres et documents sur l’île verte. Pour assister à ces spectacles, un ticket appelé « la complète » sera proposé à 14 € et donnera droit à toute les entrées. Sinon, pour chaque film, une participation de 2 € sera demandée et 10 € pour le concert d’Askin. Entrée libre pour le diaporama. Le nombre de places étant limité, il est conseillé de réserver.

Passe vaccinal obligatoire.

Renseignements et réservations : 02 98 04 34 11 ou milliong@orange.fr

