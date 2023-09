Cet évènement est passé Timpesti, une exposition vidéo par le FRAC Corsica L’Animu Porto-Vecchio Catégories d’Évènement: Corse-du-Sud

En partenariat avec la Collectivité de Corse Thème classique, la tempête a traversé les siècles pour être le symbole de la puissance incommensurable de la nature. Cette exposition vidéo apporte, via trois oeuvres, sa contribution à ce sujet millénaire. Qu’il s’agisse d’un renversement du regard (Ange Leccia), d’un collage surréaliste (Hughes Reip), ou d’une accumulation de found footage, les tempêtes qui se déploient dans ces trois propositions contemporaines montrent l’actualité de ce motif, entre dimension mentale obsédante et urgence climatique. Samedi 16 septembre à 11h dans le cadre des journées du patrimoine

Vernissage de l'exposition – Rencontre avec Fabien Danesi, directeur du FRAC Corsica
L'Animu
voie romaine, 20137 Porto-Vecchio
Accès libre, accès PMR

