L’animal incarné ou des Jeux de liberté Théâtre Municipal Dole, vendredi 8 mars 2024.

PLATEAU PHILO

Les venationes étaient des combats entre gladiateurs et animaux incarnés par des hommes durant la Rome Antique.

Le gagnant était libre, l’autre non. Autant épiques que tragiques, les venationes emportent vers une réflexion où se confondent l’homme et la bête, le vrai et le faux, la liberté et la mort.

> Gratuit. Sur réservation.

> Conférence suivie d’une interprétation théâtralisée d’un combat & d’une dégustation de vin en amphore. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 19:30:00

fin : 2024-03-08

Théâtre Municipal 30 Rue du Mont Roland

Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@scenesdujura.com

