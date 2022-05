L’animal dans l’art préhistorique : entre réalisme et symbolique Château de Fontainebleau,salon des Fleurs Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

L’animal dans l’art préhistorique : entre réalisme et symbolique Château de Fontainebleau,salon des Fleurs, 4 juin 2022, Fontainebleau. L’animal dans l’art préhistorique : entre réalisme et symbolique

Château de Fontainebleau, salon des Fleurs, le samedi 4 juin à 16:00

Dans l’art préhistorique, une grande majorité des représentations sont consacrées aux animaux : bisons, chevaux, bouquetins, cerfs, mammouths, cette faune est peinte, gravée ou sculptée, avec parfois un souci des détails qui étonnent souvent les regards contemporains. Il s’agira durant ce dialogue de s’interroger sur la place de l’animal dans l’art de la Préhistoire, ou plutôt dans les arts car ces représentations animales évoluent dans le temps, entre recherche symbolique et réflexion sur l’agentivité de telles images. _ Château de Fontainebleau,salon des Fleurs Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T17:00:00

