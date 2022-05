L’animal dans l’art au-delà de l’iconographie : analyses et méthodologie Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

L’animal dans l’art au-delà de l’iconographie : analyses et méthodologie Château de Fontainebleau – Salle des colonnes, 4 juin 2022, Fontainebleau. L’animal dans l’art au-delà de l’iconographie : analyses et méthodologie

Château de Fontainebleau – Salle des colonnes, le samedi 4 juin à 14:00

Que peut apporter à l’histoire de l’art l’analyse des représentations picturales de l’animal ? Il est nécessaire pour ce faire de dépasser le seul aspect iconographique de la thématique dont l’intérêt est souvent très limité lorsqu’elle se contente d’inventaires, de répertoires ou de catalogues (« le chat dans l’art » ; « le chien dans l’art »). Comment y arriver ? On se propose d’esquisser une seule piste : interroger plusieurs motifs animaliers dans une perspective autoréférentielle. _ Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau - Salle des colonnes Adresse Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Ville Fontainebleau lieuville Château de Fontainebleau - Salle des colonnes Fontainebleau Departement Seine-et-Marne

Château de Fontainebleau - Salle des colonnes Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

L’animal dans l’art au-delà de l’iconographie : analyses et méthodologie Château de Fontainebleau – Salle des colonnes 2022-06-04 was last modified: by L’animal dans l’art au-delà de l’iconographie : analyses et méthodologie Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Château de Fontainebleau - Salle des colonnes 4 juin 2022 Château de Fontainebleau - Salle des colonnes Fontainebleau Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne