L'animal, acteur majeur dans l'univers de Barthélémy Toguo

Seine-et-Marne

Château de Fontainebleau – Salle des colonnes, le samedi 4 juin

Château de Fontainebleau – Salle des colonnes, le samedi 4 juin à 16:00

Lézards et autres reptiles, félins, éléphants, chiens, singes et girafes, porcs-épics, petits animaux mi-réels mi-imaginaires peuplent de manière récurrente l’œuvre de Barthélémy Toguo. Prenant place aux côtés des végétaux et des humains dont ils se rapprochent pour s’y confondre parfois, ils se prêtent souvent à des allégories. L’artiste se dit impressionné par l’univers de ces êtres qui ont une âme, un langage différent du sien. Il entre alors en communication avec eux et les considère comme des comédiens qui lui permettent d’appréhender autrement le monde et l’espace de son dessin. _ Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau Seine-et-Marne

