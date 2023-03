30ème anniversaire du comité de jumelage Lanhouarneau Lanhouarneau Catégories d’Évènement: Finistère

Lanhouarneau

30ème anniversaire du comité de jumelage, 15 avril 2023, Lanhouarneau Lanhouarneau. 30ème anniversaire du comité de jumelage Salle omnisport Lanhouarneau Finistère

2023-04-15 – 2023-04-15 Lanhouarneau

Finistère Lanhouarneau . Le comité de jumelage Lanhouarneau-Barraux fête son 30ème anniversaire avec ses amis Barrolins, Au programme de la soirée : apéritif d’accueil, repas et soirée dansante. Repas gratuit pour les primaires.

Pour la bonne organisation de cette soirée ouverte à tous les Lanhouarnéens l’inscription est obligatoire pour le 1er avril. Règlement par chèque libellé à l’ordre du comité de

jumelage Lanhouarneau à renvoyer à : Maria Emily 14 Baradozic 29430 Lanhouarneau Lanhouarneau

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Lanhouarneau Autres Lieu Lanhouarneau Adresse Salle omnisport Lanhouarneau Finistère Ville Lanhouarneau Lanhouarneau Departement Finistère Tarif Lieu Ville Lanhouarneau

Lanhouarneau Lanhouarneau Lanhouarneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lanhouarneau lanhouarneau/

30ème anniversaire du comité de jumelage 2023-04-15 was last modified: by 30ème anniversaire du comité de jumelage Lanhouarneau 15 avril 2023 finistère Lanhouarneau Salle omnisport Lanhouarneau Finistère

Lanhouarneau Lanhouarneau Finistère