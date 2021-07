Saint-Arnoult-en-Yvelines Maison Elsa Triolet-Aragon Saint-Arnoult-en-Yvelines, Yvelines L’Anguille Maison Elsa Triolet-Aragon Saint-Arnoult-en-Yvelines Catégories d’évènement: Saint-Arnoult-en-Yvelines

Maison Elsa Triolet-Aragon, le dimanche 8 août à 16:30

La voix de la romancière **Valentine Goby** et les instruments du musicien **Xavier Llamas** se répondent et s’interrogent pour recréer les émotions et sensations des personnages du roman pour enfants « L’Anguille ». Concert co-organisé avec l’Usine à Chapeaux-MJC. Dès 9 ans. Spectacle familial adapté du roman pour enfants « L’Anguille ». Maison Elsa Triolet-Aragon Moulin de Villeneuve rue de la Villeneuve 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines Saint-Arnoult-en-Yvelines Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-08T16:30:00 2021-08-08T17:30:00

