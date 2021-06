Langues & Multi-activités (dtp : 66) Ados Domaine Le Noell, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Saint-Laurent-de-Cerdans.

Langues & Multi-activités (dtp : 66) Ados

du vendredi 16 juillet au mardi 20 juillet à Domaine Le Noell

Le séjour langues et Multi-activités s’inscrit dans les thématiques de l’**aventure sportive, de la découverte et de l’approfondissement des langues étrangères.** **Ages des participants : 11/17 ans**, divisés en groupes selon les âges (les fratries sont les bienvenues). **Durée : 5 jours** **Dates :** Les séjours de 5 jours seront organisés : du 16 au 20 juillet 2021 **Programme :** Le programme est varié avec **ateliers linguistiques et activités sportives en lien avec la nature.** – Matin = **Ateliers de langue** (10 heures d’enseignement). savoir saluer, se présenter, poser des questions, demander son chemin, décrire les lieux, connaitre le vocabulaire du quotidien et des activités du séjour, parler de l’actualiter, donner son opinion… – Après-midi = **Activités d’aventure et sportives** : canyoning, kayak de mer / paddle, accrobranche, olympiades au Noell, accès à la piscine surveillée du Noell, course d’orientation, shopping, nuit en gite à la mer, journée au lac avec activité aquajump/wakeboard… – **Découverte de la région** : visite de Collioure, nuit en gite d’étape à Port-Vendres, shopping à Perpignan, pique-nique au lac de St Jean Pla de Corts, journée plage à l’Anse de Paulilles, enquête au village de St Laurent de Cerdans. **Centre de vacances « Domaine Le Noell » :** il est implanté dans un cadre exceptionnel favorisé par un excellent ensoleillement au milieu d’un domaine de 94 hectares de bois, de landes et de prairies en moyenne montagne. Le Noell est situé à 4 km de Saint Laurent de Cerdans et la route se termine aux portes du centre : on peut ainsi librement évoluer dans un cadre paisible et sécurisé. Ce lieu a accueilli des milliers de jeunes depuis plus de 40 ans et fait partie de tous les souvenirs, et bientôt des vôtres ! Au Noell, on peut profiter pleinement d’une piscine sécurisée, sous le soleil, et de nombreux espaces de détente à l’extérieur. Plusieurs salles d’activités et du matériel sont à disposition pour que notre équipe pleine d’énergie mène à bien ses animations ! **Déplacements :** les déplacements se font un jour sur deux à l’aide de mini-bus conduits par les équipes d’animation ou en bus (le port du masque est obligatoire dans les transports). Le reste du temps, les participants peuvent profiter des nombreux espaces extérieurs autour du centre. **Chambres :** grandes chambres multiples, de 4 à 6 lits, réparties selon des critères d’âge et de non mixité. Couchage en lits superposés, rangements individuels et salle de douche attenante à chaque chambre. WC dans les couloirs. Draps housses et taies fournis mais prévoir sac de couchage et linge de toilette + serviette de piscine. **Repas :** Les repas sont préparés sur place et les menus, équilibrés et variés, sont décidés en fonction des produits de saison et favorisant les producteurs locaux. FIL adopte une grande vigilance à l’élaboration des repas dans le strict respect des règles d’hygiène de collectivités. FIL s’engage à veiller au respect des régimes alimentaires particuliers durant le séjour (il est impératif de nous communiquer à l’avance tout régime alimentaire particulier). **Covid-19 :** Cet été la vigilance et les mesures d’hygiène et de distance sont primordiales. La santé de vos enfants et de nos équipes est notre priorité. Nos équipes, chapeautées par la direction et l’assistante sanitaire, veilleront à la mise en application et au respect du protocole sanitaire tout au long du séjour. Un point sanitaire sera fait à l’arrivée des enfants et pendant le séjour. Des rituels « lavage des mains » seront mis en place. Des panneaux de sensibilisation sont affichés dans le centre et du gel hydroalcoolique est à disposition. Des masques sont fournis quand la distance de 1m ne peut pas être maintenue entre les personnes (notamment dans les transports). Voir pièce jointe.

530€

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Domaine Le Noell Lô Noell 66260 Saint Laurent de Cerdans Saint-Laurent-de-Cerdans Pyrénées-Orientales



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T13:00:00 2021-07-16T23:59:00;2021-07-17T08:00:00 2021-07-17T23:59:00;2021-07-18T08:00:00 2021-07-18T23:59:00;2021-07-19T07:30:00 2021-07-19T23:59:00;2021-07-20T07:00:00 2021-07-20T23:59:00