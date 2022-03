Langues et Lueurs : Jean-Paul Delore, Louis Sclavis, Sébasyien Boisseau Chorus, 26 mars 2022, Le Mans.

du samedi 26 mars au dimanche 27 mars à Chorus

A la frontière des genres, « langues et lueurs » est une performance littéraire et musicale qui donne à écouter des textes d’auteurs français et africains, francophones ou non, vivants et disparus, très ou peu connus. « langues et lueurs », c’est un paysage sonore à découvrir où alternent langueurs et colères, rêveries et dérisions… Spectacle intense qui, grâce à l’incroyable présence scénique du comédien Jean-Paul Delore et au jeu libre de deux géants du jazz, Louis Sclavis et Sébastien Boisseau, se fait l’écho de ces poètes dont les œuvres illustrent la vie nomade… A moins que ce ne soit finalement les deux pôles de la vie : « s’attacher et s’arracher » à son pays, à sa culture, à sa condition, à l’autre, à soi-même enfin. Jean-Paul Delore – voix Louis Sclavis – clarinette, harmonica Sébastien Boisseau – contrebasse Textes et extraits : Charles Baudelaire, Mia Couto, Sony Labou Tansi, Henri, Michaux, Dambudzo Marechera, Dieudonné Niangouna… Tarif : Plein tarif: 15€ Tarifs abonnés : 13€ Tarif PSH/jeune/demandeur d’emplois : 10€ Pass culture, Ch. Collège : 8€ Moins de 6 ans : Gratuit Billetterie : Billetterie Le Mans Jazz : 1A rue Gambetta – 72000 LE MANS Du lundi au vendredi de 10h à 13h et 14h à 18h 02.43.23.66.38. / [billetterie@lemansjazz.com](mailto:billetterie@lemansjazz.com)

Langues et Lueurs: récital texte et musique, un voyage unique et totalement poétique

Chorus 33 ter place de la république 72000 La Mans Le Mans Sarthe



