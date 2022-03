Langues d’ici et d’ailleurs 1er étage MJC,Pamiers (09), 2 avril 2022, .

Langues d’ici et d’ailleurs

1er étage MJC, Pamiers (09), le samedi 2 avril à 16:30

POUR TOUT PUBLIC A **16h30** projection du **film “Occitan, gardarem la lengua”** de Marc Khanne – 54 min – sous titré en français. Le documentaire nous fait voyager dans toute l’occitanie à la rencontre de ceux qui oeuvrent au quotidien pour transmettre leur langue, qui témoignent des richesses et de l’intérêt qu’ils trouvent dans cette pratique et cette transmission. Projection suivi d’un petit temps d’échanges/débat (20 min), en présence du chanteur du groupe Noubalotcha (qui chante en français, occitan, arabe, catalan…). A **18h00** mise en place du groupe **NOUBALOTCHA** duo de chanson toulousaine, festive, engagée et métissée, en français, occitan et arabe. composé de Primaël Montgausy (chant, guitare, piano, accordéon) et Chokri Trabelsi (chant, oud, ensemble rythmique), leurs compositions originales se mêlent aux airs des traditions populaires occitane et orientale, afin de nous faire voyager, danser, vibrer entre Tolosa et Tunis ! Les styles d’influence croisent rumba gitane, chanson orientale et chanson française : un style chantant et dansant que l’on a plaisir à nommer OCCITANORIENTAL, qui se veut une véritable passerelle culturellen un espace de CONVIVÉNCIA ! *source : événement [Langues d’ici et d’ailleurs](https://agendatrad.org/e/35987) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

libre

organisé par La Lauseta

1er étage MJC,Pamiers (09) 1, Cours de Verdun 1er étage MJC, 09100 Pamiers, France



