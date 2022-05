L’Art est dans les Bois L’art est dans les Bois. La tardivelais 22490 Pleslin Trigavou Languenan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Languenan

L’Art est dans les Bois L’art est dans les Bois. La tardivelais 22490 Pleslin Trigavou, 8 juin 2020 08:00, Languenan. 8 juin – 30 octobre 2020 Sur place Entrée libre Un sentier d’art contemporain cheminant dans les bois et un concept : “Mettre l’art au coeur de la Nature, et la Nature au coeur de l’Art”. Avec une vingtaine d’oeuvres monumentale sur le sentier. Au fil des années, L’Art est dans les Bois continue de mettre l’Art au cœur de la Nature et la Nature au cœur de l’Art avec des résidences d’artistes et un dialogue sans cesse renouvelé avec la nature….En 2020, une vingtaine d’œuvres sont présentes sur le sentier avec des installations de : Charlie HALL, David LACHAVANNE, Philippe DANEY, Chloé COOMANS, Irène LEGOASTER, EL PARO, Edline BIANCO, Alexis DECONINCK, Rumen DIMITROV, Michael CHAUVEL, Vincent BRODIN, Paulina OKUROWSKA, Sue VENNING, Veronique BOULDE, Dom CHABOT L’art est dans les Bois. La tardivelais 22490 Pleslin Trigavou la tardivelais 22490 Pleslin Trigavou 22490 Languenan Trigavou Côtes-d’Armor lundi 8 juin 2020 – 08h00 à 22h00

mardi 9 juin 2020 – 08h00 à 22h00

mercredi 10 juin 2020 – 08h00 à 22h00

jeudi 11 juin 2020 – 08h00 à 22h00

vendredi 12 juin 2020 – 08h00 à 22h00

samedi 13 juin 2020 – 08h00 à 22h00

dimanche 14 juin 2020 – 08h00 à 22h00

lundi 15 juin 2020 – 08h00 à 22h00

mardi 16 juin 2020 – 08h00 à 22h00

mercredi 17 juin 2020 – 08h00 à 22h00

jeudi 18 juin 2020 – 08h00 à 22h00

vendredi 19 juin 2020 – 08h00 à 22h00

samedi 20 juin 2020 – 08h00 à 22h00

dimanche 21 juin 2020 – 08h00 à 22h00

lundi 22 juin 2020 – 08h00 à 22h00

mardi 23 juin 2020 – 08h00 à 22h00

mercredi 24 juin 2020 – 08h00 à 22h00

jeudi 25 juin 2020 – 08h00 à 22h00

vendredi 26 juin 2020 – 08h00 à 22h00

samedi 27 juin 2020 – 08h00 à 22h00

dimanche 28 juin 2020 – 08h00 à 22h00

lundi 29 juin 2020 – 08h00 à 22h00

mardi 30 juin 2020 – 08h00 à 22h00

mercredi 1er juillet 2020 – 08h00 à 22h00

jeudi 2 juillet 2020 – 08h00 à 22h00

vendredi 3 juillet 2020 – 08h00 à 22h00

samedi 4 juillet 2020 – 08h00 à 22h00

dimanche 5 juillet 2020 – 08h00 à 22h00

lundi 6 juillet 2020 – 08h00 à 22h00

mardi 7 juillet 2020 – 08h00 à 22h00

mercredi 8 juillet 2020 – 08h00 à 22h00

jeudi 9 juillet 2020 – 08h00 à 22h00

vendredi 10 juillet 2020 – 08h00 à 22h00

samedi 11 juillet 2020 – 08h00 à 22h00

dimanche 12 juillet 2020 – 08h00 à 22h00

lundi 13 juillet 2020 – 08h00 à 22h00

mardi 14 juillet 2020 – 08h00 à 22h00

mercredi 15 juillet 2020 – 08h00 à 22h00

jeudi 16 juillet 2020 – 08h00 à 22h00

vendredi 17 juillet 2020 – 08h00 à 22h00

samedi 18 juillet 2020 – 08h00 à 22h00

dimanche 19 juillet 2020 – 08h00 à 22h00

lundi 20 juillet 2020 – 08h00 à 22h00

mardi 21 juillet 2020 – 08h00 à 22h00

mercredi 22 juillet 2020 – 08h00 à 22h00

jeudi 23 juillet 2020 – 08h00 à 22h00

vendredi 24 juillet 2020 – 08h00 à 22h00

samedi 25 juillet 2020 – 08h00 à 22h00

dimanche 26 juillet 2020 – 08h00 à 22h00

lundi 27 juillet 2020 – 08h00 à 22h00

mardi 28 juillet 2020 – 08h00 à 22h00

mercredi 29 juillet 2020 – 08h00 à 22h00

jeudi 30 juillet 2020 – 08h00 à 22h00

vendredi 31 juillet 2020 – 08h00 à 22h00

samedi 1er août 2020 – 08h00 à 22h00

dimanche 2 août 2020 – 08h00 à 22h00

lundi 3 août 2020 – 08h00 à 22h00

mardi 4 août 2020 – 08h00 à 22h00

mercredi 5 août 2020 – 08h00 à 22h00

jeudi 6 août 2020 – 08h00 à 22h00

vendredi 7 août 2020 – 08h00 à 22h00

samedi 8 août 2020 – 08h00 à 22h00

dimanche 9 août 2020 – 08h00 à 22h00

lundi 10 août 2020 – 08h00 à 22h00

mardi 11 août 2020 – 08h00 à 22h00

mercredi 12 août 2020 – 08h00 à 22h00

jeudi 13 août 2020 – 08h00 à 22h00

vendredi 14 août 2020 – 08h00 à 22h00

samedi 15 août 2020 – 08h00 à 22h00

dimanche 16 août 2020 – 08h00 à 22h00

lundi 17 août 2020 – 08h00 à 22h00

mardi 18 août 2020 – 08h00 à 22h00

mercredi 19 août 2020 – 08h00 à 22h00

jeudi 20 août 2020 – 08h00 à 22h00

vendredi 21 août 2020 – 08h00 à 22h00

samedi 22 août 2020 – 08h00 à 22h00

dimanche 23 août 2020 – 08h00 à 22h00

lundi 24 août 2020 – 08h00 à 22h00

mardi 25 août 2020 – 08h00 à 22h00

mercredi 26 août 2020 – 08h00 à 22h00

jeudi 27 août 2020 – 08h00 à 22h00

vendredi 28 août 2020 – 08h00 à 22h00

samedi 29 août 2020 – 08h00 à 22h00

dimanche 30 août 2020 – 08h00 à 22h00

lundi 31 août 2020 – 08h00 à 22h00

mardi 1er septembre 2020 – 08h00 à 22h00

mercredi 2 septembre 2020 – 08h00 à 22h00

jeudi 3 septembre 2020 – 08h00 à 22h00

vendredi 4 septembre 2020 – 08h00 à 22h00

samedi 5 septembre 2020 – 08h00 à 22h00

dimanche 6 septembre 2020 – 08h00 à 22h00

lundi 7 septembre 2020 – 08h00 à 22h00

mardi 8 septembre 2020 – 08h00 à 22h00

mercredi 9 septembre 2020 – 08h00 à 22h00

jeudi 10 septembre 2020 – 08h00 à 22h00

vendredi 11 septembre 2020 – 08h00 à 22h00

samedi 12 septembre 2020 – 08h00 à 22h00

dimanche 13 septembre 2020 – 08h00 à 22h00

lundi 14 septembre 2020 – 08h00 à 22h00

mardi 15 septembre 2020 – 08h00 à 22h00

mercredi 16 septembre 2020 – 08h00 à 22h00

jeudi 17 septembre 2020 – 08h00 à 22h00

vendredi 18 septembre 2020 – 08h00 à 22h00

samedi 19 septembre 2020 – 08h00 à 22h00

dimanche 20 septembre 2020 – 08h00 à 22h00

lundi 21 septembre 2020 – 08h00 à 22h00

mardi 22 septembre 2020 – 08h00 à 22h00

mercredi 23 septembre 2020 – 08h00 à 22h00

jeudi 24 septembre 2020 – 08h00 à 22h00

vendredi 25 septembre 2020 – 08h00 à 22h00

samedi 26 septembre 2020 – 08h00 à 22h00

dimanche 27 septembre 2020 – 08h00 à 22h00

lundi 28 septembre 2020 – 08h00 à 22h00

mardi 29 septembre 2020 – 08h00 à 22h00

mercredi 30 septembre 2020 – 08h00 à 22h00

jeudi 1er octobre 2020 – 08h00 à 22h00

vendredi 2 octobre 2020 – 08h00 à 22h00

samedi 3 octobre 2020 – 08h00 à 22h00

dimanche 4 octobre 2020 – 08h00 à 22h00

lundi 5 octobre 2020 – 08h00 à 22h00

mardi 6 octobre 2020 – 08h00 à 22h00

mercredi 7 octobre 2020 – 08h00 à 22h00

jeudi 8 octobre 2020 – 08h00 à 22h00

vendredi 9 octobre 2020 – 08h00 à 22h00

samedi 10 octobre 2020 – 08h00 à 22h00

dimanche 11 octobre 2020 – 08h00 à 22h00

lundi 12 octobre 2020 – 08h00 à 22h00

mardi 13 octobre 2020 – 08h00 à 22h00

mercredi 14 octobre 2020 – 08h00 à 22h00

jeudi 15 octobre 2020 – 08h00 à 22h00

vendredi 16 octobre 2020 – 08h00 à 22h00

samedi 17 octobre 2020 – 08h00 à 22h00

dimanche 18 octobre 2020 – 08h00 à 22h00

lundi 19 octobre 2020 – 08h00 à 22h00

mardi 20 octobre 2020 – 08h00 à 22h00

mercredi 21 octobre 2020 – 08h00 à 22h00

jeudi 22 octobre 2020 – 08h00 à 22h00

vendredi 23 octobre 2020 – 08h00 à 22h00

samedi 24 octobre 2020 – 08h00 à 22h00

dimanche 25 octobre 2020 – 08h00 à 22h00

lundi 26 octobre 2020 – 08h00 à 22h00

mardi 27 octobre 2020 – 08h00 à 22h00

mercredi 28 octobre 2020 – 08h00 à 22h00

jeudi 29 octobre 2020 – 08h00 à 22h00

vendredi 30 octobre 2020 – 08h00 à 22h00

Détails Heure : 08:00 - 22:00 Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Languenan Autres Lieu L'art est dans les Bois. La tardivelais 22490 Pleslin Trigavou Adresse la tardivelais 22490 Pleslin Trigavou Ville Languenan lieuville L'art est dans les Bois. La tardivelais 22490 Pleslin Trigavou Languenan Departement Côtes-d'Armor

L'art est dans les Bois. La tardivelais 22490 Pleslin Trigavou Languenan Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/languenan/

L’Art est dans les Bois L’art est dans les Bois. La tardivelais 22490 Pleslin Trigavou 2020-06-08 was last modified: by L’Art est dans les Bois L’art est dans les Bois. La tardivelais 22490 Pleslin Trigavou L'art est dans les Bois. La tardivelais 22490 Pleslin Trigavou 8 juin 2020 08:00 L'art est dans les Bois. La tardivelais 22490 Pleslin Trigavou Languenan Languenan

Languenan Côtes-d'Armor