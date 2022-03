Langue française au Liban وهلأ لوين؟ Beyrouth, 17 mars 2022, Beirut.

Langue française au Liban وهلأ لوين؟

Beyrouth, le jeudi 17 mars à 16:00

Dans le cadre des activités programmées durant mois de la francophonie, l’AUF Moyen-Orient organise « Les jeudis de la francophonie » en collaboration avec L’Orient-Le Jour. Il s’agit d’une série de trois table-rondes interactives, retransmises en direct sur Facebook depuis le Centre d’Employabilité Francophone (CEF) de Beyrouth. Après deux table-rondes qui ont eu lieu les jeudis 3 et 10 mars sur de l’adaptation du système éducatif aux impératifs économiques et sociaux au Liban, et le français en tant que langue des affaires, la série sera conclue avec la dernière table-ronde qui aura lieu jeudi 17 mars à 16h (heure de Beyrouth) avec pour titre Langue française au Liban. وهلأ لوين؟ Un article en date du 16 décembre 2021 dans L’Orient-le Jour sous la plume d’Anne-Marie El Hage titrait : « Au Liban, la francophonie scolaire se laisse distancer par la langue de Shakespeare ». En effet, selon les statistiques de l’année scolaire 2020-2021, le nombre d’effectifs dans l’enseignement anglophone a atteint celui de l’enseignement francophone, une réalité qui semble inverser la donne dans un pays au système éducatif traditionnellement francophone. Quelles sont les dynamiques de l’usage et de l’apprentissage de la langue française au Liban ? Quelles en sont les réalités et les perceptions ? Le déclin est-il inéluctable comme on l’entend si souvent ? Pourquoi choisir le français comme langue d’éducation ? Comment se dessine le futur francophone au Liban ? Participants : Jean-Noël Baléo, Directeur régional de l’AUF Moyen-Orient ; Imad el Achkar, Directeur général de l’éducation, Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ; Henri de Rohan-Csermak, Conseiller adjoint de coopération et d’action culturelle chargé de l’enseignement français, Ambassade de France au Liban ; Bouchra Baghdadi Adra, Présidente de l’Association nationale des enseignants de français du Liban ; Nicole Saliba-Chalhoub, Professeure de littérature française à la Faculté des Arts & des Sciences de l’USEK. Animation/modération : Anne-Marie El Hage, journaliste à L’Orient-le Jour. Le débat sera retransmis en Live sur Facebook : L’Orient-Le Jour [[https://www.facebook.com/lorientlejour](https://www.facebook.com/lorientlejour)](https://www.facebook.com/lorientlejour) L’AUF Moyen-Orient [[https://www.facebook.com/AUF.MoyenOrient](https://www.facebook.com/AUF.MoyenOrient)](https://www.facebook.com/AUF.MoyenOrient)

L’AUF Moyen-Orient organise « Les jeudis de la francophonie » en collaboration avec L’Orient-Le Jour. Il s’agit d’une série de trois table-rondes interactives, retransmises en direct sur Facebook

Beyrouth Beyrouth Beirut Beirut



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T16:00:00 2022-03-17T17:00:00