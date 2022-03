Langue des signes et culture sourde : regards croisés entre la France et les États-Unis Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris Catégories d’évènement: île de France

Langue des signes et culture sourde : regards croisés entre la France et les États-Unis Bibliothèque Louise Walser-Gaillard, 9 juin 2022, Paris.

de 19h00 à 21h00

gratuit

A l’occasion du Mois parisien du handicap, nous vous proposons une rencontre avec Andrea Benvenuto et Olivier Schetrit, chercheurs et animateurs du séminaire « deaf studies » de l’EHESS et Soline Vennetier, doctorante à l’EHESS et traductrice de l’ouvrage « Etre sourd aux Etats-Unis : la voix d’une culture ». Une présentation des recherches sur les sourds, la culture Sourde, la langue des signes aux Etats-Unis et en France qui sera suivie d’un échange avec le public. En présence d’interprètes en langue des signes. Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal Paris 75009

Contact : 01 49 70 92 80 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr

