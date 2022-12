Langue des oiseaux Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Langue des oiseaux Aix-en-Provence, 12 janvier 2023, Aix-en-Provence . Langue des oiseaux 57 Rue Emile Tavan ESAAix – Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône ESAAix – Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 Rue Emile Tavan

2023-01-12 18:30:00 – 2023-01-12 20:00:00

ESAAix – Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 Rue Emile Tavan

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Sous la forme d’une enquête musicale, ironique et grave, ponctuée d’aperçus scientifiques et d’observations ornithologiques, Langue des oiseaux explore les puissances de la traduction et notre désir de communication entre espèces. Dans le cadre de son cycle de conférences publiques, l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Félix Ciccolini invite Erik Bullot pour la projection de son film Langue des oiseaux. contact@ecole-art-aix.fr +33 4 65 40 05 00 https://esaaix.fr/ ESAAix – Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône ESAAix - Ecole Supérieure d'Art d'Aix-en-Provence 57 Rue Emile Tavan Ville Aix-en-Provence lieuville ESAAix - Ecole Supérieure d'Art d'Aix-en-Provence 57 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Langue des oiseaux Aix-en-Provence 2023-01-12 was last modified: by Langue des oiseaux Aix-en-Provence Aix-en-Provence 12 janvier 2023 57 Rue Emile Tavan ESAAix - Ecole Supérieure d'Art d'Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône aix en provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône