Pierre Gy 1923 – 2011, 50 ans de peinture musée d’Art et d’Histoire de Langres, 14 mai 2022 09:00, Langres. Samedi 14 mai, 09h00, 13h30 Sur place A travers une exposition monographique regroupant cent-cinquante peintures et dessins, les musées de Langres proposent de découvrir l’oeuvre de l’artiste Pierre Gy. À travers une exposition monographique regroupant cent-cinquante peintures et dessins, les musées de Langres proposent de découvrir l’oeuvre de l’artiste Pierre Gy, actif entre 1950 et le début des années 2000. Né en 1923 et mort en 2011, ayant évolué entre le sud de la Haute-Marne et Troyes, ce peintre méconnu a pourtant su synthétiser les influences des différentes avant-gardes du XXe siècle, faisant évoluer sa peinture du figuratif à l’abstraction lyrique. Fortement marqué par des artistes tels que Zao Wou-Ki, Nicolas de Staël, Alfred Manessier ou Maria Helena Vieira da Silva son parcours artistique traduit également un rapport très fort à la nature et aux éléments qui restent le sujet premier de ses toiles. L’exposition des musées de Langres vous propose de suivre le cheminement sensible de ce peintre. musée d’Art et d’Histoire de Langres place du centenaire langres 52200 Langres Haute-Marne samedi 14 mai – 09h00 à 12h00

