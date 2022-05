LANGRES GASTRONOMIQUE Langres, 4 juin 2022, Langres.

LANGRES GASTRONOMIQUE Langres

2022-06-04 – 2022-06-05

Langres Haute-Marne

Espace Jean Favre FOIRE EXPOSITION Rue de la Salle des Fêtes Langres “Renaissance” de la Foire-Exposition de Langres… entre Champagne et Bourgogne… pour réunir nos 2 régions !

Principalement centrée sur la gastronomie et sur le patrimoine local…. mais aussi l’habitat, les véhicules et éditions. Le fromage de Langres sera l’invité d’honneur permanent et le cœur de cette foire.

Près de 100 exposants et producteurs qui seront heureux de vous faire découvrir leurs produits : vins, bières, fromages, charcuteries, escargots, pâtes, légumes, pieds de cochon, miels, sirops, asperges, fraises, pains, glaces …

Animations :

– Démonstrations par l’Académie Nationale de Cuisine

– Fabrication de moutarde fraîche à la meule de pierre

– Tombola avec les billets d’entrée

CONCOURS DE CUISINE AMATEUR sur le thème du Fromage de Langres !

Venez réaliser un plat et gagner de nombreux cadeaux – Inscription auprès de David au 06 36 86 06 09

Quelques produits phares “entre Champagne et Bourgogne” à retrouver :

– Fromages produits en Haute-Marne … dont le Langres : Époisses, Chèvres, Saluxures …

– Le Made in Pays de Langres

– Les vins de Coiffy et de Montsaugeon

– Des champagnes et bières de Haute-Marne

– La Truffe de Haute-Marne “tuber uncinatum”

– les vins de Bourgogne et champagne des contrées voisines

– Les producteurs locaux de notre département

– Les villes jumelées d’Abbiategrasso, Ellwangen et Beaconsfield

– Les vanniers de Fayl-Billot

– Les couteliers du sud Haute-Marne

– et de nombreuses entreprises haut-marnaises qui profiteront de ce rendez-vous pour valoriser leur savoir-faire …

Un rendez-vous festif, convivial, autour de bonnes tables et de bons vins !

langresfoiresetsalons@gmail.com +33 3 25 87 51 70

Langres

dernière mise à jour : 2022-04-14 par