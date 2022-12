Festival GBB Langonnet Langonnet Catégories d’évènement: Langonnet

Morbihan

Festival GBB 30 juin – 2 juillet 2023 Langonnet

payant

Festival national de la langue bretonne. L’éco-système de la langue bretonne rassemblé pendant 3 jours. Langonnet Langonnet Langonnet 56630 Morbihan Bretagne L’éco-système de la langue bretonne rassemblé pendant 3 jours.

RDV en 2023 les 30 juin, 1er et 2 juillet pour la prochaine édition du festival à Langonnet.

Notre langue sur les scènes, sur les écrans et chez les commerçants ! Pour jouer et s’amuser !

Du breton partout, entre nous et avec vous !

Bretonnant·e·s ou apprenant·e·s, curieux·ses ou pour être avec eux et elles, breton·ne·s d’un jour ou pour toujours…

Un festival pour tous·tes à l’image de la diversité de la langue bretonne mais aussi un festival militant ! Alors bienvenue au festival GBB* !

Yezh ar bobl, yezh ar vro !**

** La langue du peuple, La langue du pays !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T19:00:00+02:00

2023-07-02T19:59:00+02:00

Détails Catégories d'évènement: Langonnet, Morbihan

