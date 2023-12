Stage multi-activités Langon Catégories d’Évènement: Gironde

Langon Stage multi-activités Langon, 2 janvier 2024, Langon. Langon Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02 11:00:00

fin : 2024-01-06 12:00:00 4 jours de découverte pendant les vacances de Noël :

– Sauvetage aquatique

– Water polo

– Parcours sportif Réservé aux enfants de 12 à 16 ans, niveau perf 3 minimum.

Réservation obligatoire..

4 jours de découverte pendant les vacances de Noël :

– Sauvetage aquatique

– Water polo

– Parcours sportif Réservé aux enfants de 12 à 16 ans, niveau perf 3 minimum.

Réservation obligatoire.

4 jours de découverte pendant les vacances de Noël :

– Sauvetage aquatique

– Water polo

– Parcours sportif Réservé aux enfants de 12 à 16 ans, niveau perf 3 minimum.

Réservation obligatoire. EUR. Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-22 par OT Sauternes Graves Landes Girondines Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Langon Autres Code postal 33210 Adresse Ville Langon Departement Gironde Lieu Ville Langon Latitude 44.54604 Longitude -0.25919 latitude longitude 44.54604;-0.25919

Langon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/langon/