Parcours artistique – Je me laisse porter 8 place des Carmes, 27 mai 2023, Langon.

Imaginez. Vous êtes en weekend. C’est presque l’été. Le soleil est radieux. Un rendez-vous mystérieux vous a été donné : « Retrouve-moi, place des Carmes, sous les oliviers. Je t’appelle. »

Débute alors une balade dans des lieux inattendus, ponctuée de rendez-vous artistiques. Un comédien dit un texte intime. Un danseur interprète une chorégraphie sensible. Une créature mystérieuse reprend une chanson de variété. Comédiens, auteur, danseur, drag-queen, musiciens, marionnettiste, chanteuse offrent des micro-propositions artistiques au fil de ce parcours intime et culturel. Il n’y a pas forcément de fil narratif, si ce n’est la flânerie, la surprise et le plaisir de partager, de découvrir ensemble ces moments fugaces faits juste pour vous.

Pour toutes et tous

Durée : 2h00.

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 . .

8 place des Carmes Centre Culturel Les Carmes

Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Picture this. You are on a weekend. It’s almost summer. The sun is shining. A mysterious appointment has been given to you: « Meet me, Place des Carmes, under the olive trees. I’ll call you. »

Then begins a stroll in unexpected places, punctuated by artistic appointments. An actor says an intimate text. A dancer interprets a sensitive choreography. A mysterious creature takes up a variety song. Actors, author, dancer, drag-queen, musicians, puppeteer, singer offer artistic micro-proposals along this intimate and cultural path. There is not necessarily a narrative thread, except the stroll, the surprise and the pleasure of sharing, of discovering together these fleeting moments made just for you

For everyone

Duration: 2 hours

Imagínate. Estás en un fin de semana. Ya casi es verano. El sol brilla. Se le ha dado una cita misteriosa: « Encuéntrame en la plaza de los Carmes, bajo los olivos. Te llamaré »

Entonces comienza un paseo por lugares inesperados, salpicado de encuentros artísticos. Un actor cuenta un texto íntimo. Una bailarina ejecuta una coreografía sensible. Una misteriosa criatura repite una canción de variedades. Actores, autor, bailarín, drag-queen, músicos, titiritero, cantante ofrecen micropropuestas artísticas a lo largo de este camino íntimo y cultural. No hay necesariamente un hilo narrativo, salvo el paseo, la sorpresa y el placer de compartir y descubrir juntos estos momentos fugaces hechos sólo para ti

Para todos

Duración: 2 horas

Stellen Sie sich vor. Sie sind an einem Wochenende unterwegs. Es ist fast Sommer. Die Sonne ist strahlend schön. Sie haben eine geheimnisvolle Verabredung: « Triff mich auf dem Place des Carmes unter den Olivenbäumen. Ich rufe dich. »

Es beginnt ein Spaziergang an unerwarteten Orten, der von künstlerischen Terminen unterbrochen wird. Ein Schauspieler spricht einen intimen Text. Ein Tänzer führt eine sensible Choreografie auf. Ein mysteriöses Wesen singt ein Varieté-Lied. Schauspieler, Autor, Tänzer, Drag-Queen, Musiker, Puppenspieler und Sängerin bieten auf diesem intimen und kulturellen Rundgang künstlerische Mikrovorschläge. Es gibt nicht unbedingt einen narrativen Faden, sondern nur das Flanieren, die Überraschung und das Vergnügen, diese flüchtigen Momente, die nur für Sie gemacht wurden, gemeinsam zu entdecken und zu teilen

Für alle und jeden

Dauer: 2.00 Uhr

Mise à jour le 2022-12-31 par OT Sauternes Graves Landes Girondines