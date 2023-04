Fable écologique Sauvage 8 place des Carmes, 23 mai 2023, Langon.

Un jeune faucon part pour sa première migration… direction : le Sud ! Mais une tempête éclate et il se retrouve seul. Séparé des siens, l’oiseau va tenter de retrouver sa route…

Dans sa quête, parachuté aux quatre coins du monde, il va croiser des animaux plus grands, plus aguerris que lui et, surtout, plus renseignés sur une espère au comportement bien étrange : les humains.

Sauvage, c’est un voyage initiatique, une fable écologique qui questionne notre rapport à la nature… un théâtre d’acteurs, de masques et de marionnettes… un spectacle philosophique et poétique plus vrai que nature et dont les animaux sont les héros.

Et si le conte est avant tout naturaliste, le premier monologue évoque aussi, avec une cruauté bouleversante, le sort des hommes forcés de migrer pour aller vers des territoires plus sereins que les leurs. Sud Ouest

Dureé 1h.

À partir de 9 ans..

A young falcon leaves for his first migration… direction: the South! But a storm breaks and he finds himself alone. Separated from his family, the bird will try to find his way back..

In his quest, parachuted to the four corners of the world, he will meet animals bigger, more experienced than him and, above all, more knowledgeable about a hope with a very strange behavior: humans.

Sauvage is a journey of initiation, an ecological fable that questions our relationship with nature… a theater of actors, masks and puppets… a philosophical and poetic show that is truer than life and in which the animals are the heroes.

And if the tale is above all naturalistic, the first monologue also evokes, with a shattering cruelty, the fate of men forced to migrate to territories more serene than their own. Sud Ouest

Duration 1 hour.

From 9 years old.

Un joven halcón emprende su primera migración… dirección: ¡el Sur! Pero se desata una tormenta y se encuentra solo. Separado de su familia, el pájaro intentará encontrar el camino de vuelta?

En su búsqueda, lanzada en paracaídas por los cuatro rincones del mundo, se encontrará con animales más grandes, más experimentados que él y, sobre todo, más conocedores de una esperanza con un comportamiento muy extraño: los humanos.

Sauvage es un viaje iniciático, una fábula ecológica que cuestiona nuestra relación con la naturaleza… un teatro de actores, máscaras y marionetas… un espectáculo filosófico y poético más verdadero que la vida y en el que los animales son los héroes.

Y si el relato es ante todo naturalista, el primer monólogo evoca también, con una crueldad estremecedora, el destino de los hombres obligados a emigrar a territorios más serenos que el suyo. Sur-Oeste

Duración: 1 hora.

A partir de los 9 años.

Ein junger Falke begibt sich auf seine erste Wanderung… Richtung: Süden! Doch dann bricht ein Sturm los und er ist allein. Getrennt von seinen Verwandten versucht der Vogel, seinen Weg zurückzufinden..

Auf seiner Suche trifft er auf Tiere, die größer und erfahrener sind als er und vor allem mehr über eine Gruppe von Menschen wissen, die sich sehr seltsam verhalten.

Sauvage ist eine Initiationsreise, eine ökologische Fabel, die unsere Beziehung zur Natur hinterfragt… ein Theater mit Schauspielern, Masken und Marionetten… ein philosophisches und poetisches Spektakel, das lebensecht ist und in dem die Tiere die Helden sind.

Und obwohl das Märchen in erster Linie naturalistisch ist, beschwört der erste Monolog auch mit erschütternder Grausamkeit das Schicksal der Menschen herauf, die gezwungen sind, in Gebiete zu migrieren, die friedlicher sind als die ihren. Südwesten

Dauer: 1 Stunde.

Ab 9 Jahren.

