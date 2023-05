La rue Maubec fête le vin Rue Maubec, 5 mai 2023, .

Seconde édition pour La Rue Maubec fête le vin et ça s’annonce grandiose !

Cette année, on mise sur l’animation. Pendant deux jours, l’association des commerçants Tribu Maubec

vous a concocté une programmation musicale aux petits oignons et de nombreuses surprises pour enrichir

cet événement placé sous le signe de la convivialité et du partage.

Les grandes nouveautés :

· Plus de 50 producteurs sur les deux jours de festivité

· Deux journées complètes avec deux soirées jusqu’à 22h

· Une programmation musicale en non stop (ou presque)

· Des animations pour distraire les plus jeunes : jeux surdimensionnés (rue Maubec) et structure gonflable (place des Carmes)

· Une buvette La Tribu Maubec pour continuer la fête.

2023-05-05 à ; fin : 2023-05-06 22:00:00. EUR.

Rue Maubec

Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Second edition for the Maubec Street wine festival and it is going to be great!

This year, we bet on the animation. During two days, the shopkeepers association Tribu Maubec

has concocted a musical program and many surprises to enrich this event placed under the sign of

this event placed under the sign of the user-friendliness and the sharing.

The great novelties :

– More than 50 producers over the two days of festivities

– Two full days with two evenings until 10 pm

– A non-stop musical program (or almost)

– Activities to entertain the youngest: oversized games (rue Maubec) and inflatable structure (place des Carmes)

– A refreshment bar La Tribu Maubec to continue the party

Segunda edición de la fiesta del vino de la Rue Maubec, ¡y promete ser grandiosa!

Este año, el protagonismo es para la diversión. Durante dos días, la asociación de comerciantes Tribu Maubec

ha preparado un programa musical con muchas sorpresas para enriquecer este evento bajo el signo

para enriquecer este acontecimiento bajo el signo de la convivencia y el compartir.

Las grandes novedades :

– Más de 50 productores durante los dos días de fiesta

– Dos días completos con dos veladas hasta las 22:00 horas

– Un programa musical ininterrumpido (o casi)

– Actividades para entretener a los más pequeños: juegos sobredimensionados (rue Maubec) y estructura hinchable (place des Carmes)

– Un bar de refrescos, La Tribu Maubec, para que no pare la fiesta

Die zweite Ausgabe von La Rue Maubec feiert den Wein und es verspricht großartig zu werden!

Dieses Jahr setzt man auf Animation. Zwei Tage lang hat die Händlervereinigung Tribu Maubec

ein musikalisches Programm mit vielen Überraschungen zusammengestellt, um die Veranstaltung zu bereichern

diese Veranstaltung steht ganz im Zeichen der Geselligkeit und des Teilens.

Die großen Neuheiten :

– Mehr als 50 Produzenten an den beiden Festtagen

– Zwei volle Tage mit zwei Abendveranstaltungen bis 22 Uhr

– Ein Musikprogramm nonstop (oder fast nonstop)

– Animationen zur Unterhaltung der Jüngsten: überdimensionale Spiele (Rue Maubec) und eine Hüpfburg (Place des Carmes)

– Eine Imbissbude La Tribu Maubec, um das Fest fortzusetzen

Mise à jour le 2023-04-17 par OT Sauternes Graves Landes Girondines