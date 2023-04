Histoires sud-girondines du XXe siècle Gare de Langon, 30 avril 2023, Langon.

Laissez-vous guider dans le quartier de la gare et découvrez en quoi cette ligne de chemin de fer a transformé l’histoire de cette ville…

Le Château Mauriac (Genitrix), les entrepôts de tabacs, le crime de Langon au café-hôtel de la gare, la famille Oliver, une génération de cuisiniers hors-pair… Mais qu’est-ce que ces trois choses peuvent avoir en commun ? Une seule et unique chose les relie toutes les quatres : la ligne de chemin de fer ouverte au milieu du XIXe siècle. Cette ligne de chemin de fer fut un réel changement économique, social et touristique pour la ville de Langon. Mais pour en découvrir davantage, laissez-vous tenter par cette visite et écoutez votre guide. D’anecdote en anecdote, Bruno Lacombe vous raconte l’histoire du Sud Gironde.

Durée : 90 minutes

Réservation obligatoire.

2023-04-30 à ; fin : 2023-04-30 11:30:00. EUR.

Gare de Langon Place Henri Labit

Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Let us guide you through the station area and discover how this railway line has transformed the history of this city…

The Château Mauriac (Genitrix), the tobacco warehouses, the Langon crime at the station’s hotel-café, the Oliver family, a generation of outstanding cooks… But what do these three things have in common? One thing connects all four of them: the railroad line opened in the middle of the 19th century. This railroad line was a real economic, social and tourist change for the city of Langon. But to discover more, let yourself be tempted by this visit and listen to your guide. From anecdote to anecdote, Bruno Lacombe tells you the history of the South Gironde.

Duration : 90 minutes

Reservation required

Déjese guiar por la zona de la estación y descubra cómo esta línea de ferrocarril ha transformado la historia de esta ciudad…

El Château Mauriac (Genitrix), los almacenes de tabaco, el crimen de Langon en el café-hotel de la estación, la familia Oliver, una generación de destacados cocineros… Pero, ¿qué tienen en común estas tres cosas? Una cosa une a las cuatro: la línea de ferrocarril inaugurada a mediados del siglo XIX. Esta línea de ferrocarril supuso un verdadero cambio económico, social y turístico para la ciudad de Langon. Pero para descubrir más, déjese tentar por esta visita y escuche a su guía. De anécdota en anécdota, Bruno Lacombe le cuenta la historia de la Gironda Sur.

Duración: 90 minutos

Reserva obligatoria

Lassen Sie sich durch das Bahnhofsviertel führen und entdecken Sie, wie diese Eisenbahnlinie die Geschichte dieser Stadt verändert hat…

Das Château Mauriac (Genitrix), die Tabaklager, das Verbrechen von Langon im Café-Hotel am Bahnhof, die Familie Oliver, eine Generation hervorragender Köche… Aber was können diese drei Dinge gemeinsam haben? Es gibt nur eine Sache, die alle vier miteinander verbindet: die Eisenbahnlinie, die Mitte des 19. Diese Eisenbahnlinie bedeutete für die Stadt Langon eine echte wirtschaftliche, soziale und touristische Veränderung. Um mehr darüber zu erfahren, sollten Sie sich auf diese Tour begeben und Ihrem Reiseführer zuhören. Von Anekdote zu Anekdote erzählt Ihnen Bruno Lacombe die Geschichte der Süd-Gironde.

Dauer: 90 Minuten

Reservierung erforderlich

