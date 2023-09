Récital flûte et piano au château de Trohanet château de Trohanet Langolen, 16 septembre 2023 16:00, Langolen.

Concert flûte et piano au château de Trohanet avec Alain Ehkirch (flûte) et Marie-astrid Arnal (piano). oeuvres de Bach, Schumann, Doppler, Inghelbrecht, Saint-Saëns, Caplet, Fauré, Busoni, Schulhoff 16 et 17 septembre 1

Alain Ehkirch (flûte) et Marie-Astrid Arnal (piano) donneront un récital flûte et piano avec une première partie de programme germanique (oeuvres de J.S. et C.P.E. Bach, Clara et Robert Schumann, puis de Franz Doppler). La seconde partie sera plus latine (oeuvres de D.E. Inghelbrecht, C. Saint-Saëns, A. Caplet, G. Fauré F. Busoni et E. Schulhoff). Concert avec participation libre.

Programme détaillé :

J.S. Bach : sonate en do M

C.P.E. Bach : sonate de Hambourg

R. Schumann : romance n°1

C. Schumann : romance n°1

F. Doppler : fantaisie pastorale hongroise

D.E. Inghelbrecht : 2 esquisses antiques

Saint-Saens : Ascanio

A. Caplet : rêverie et valse

Fauré : sicilienne et fantaisie

F. Busoni : Albumblatt

E. Schulhoff : aria et rondo

château de Trohanet Trohanet 29510 Langolen Langolen 29510 Finistère