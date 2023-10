Journée de la Réparation à Langoiran, à la Quincaille LANGOIRAN Langoiran, 21 octobre 2023, Langoiran.

Pour la première édition nationale des Journées Nationales de la Réparation les 20, 21 et 22 octobre 2023, le SEMOCTOM propose une riche programmation pour sensibiliser, informer et encourager à la réparation et à la consommation durable.

Cette rencontre se tiendra le 21 octobre à Langoiran et elle a pour objectif de mettre en lumière les professionnels et les structures qui œuvrent au quotidien pour proposer des services de réparation. Un événement fédérateur qui proposera à tous les citoyens de se retrouver autour de valeurs communes, celles de la réparation et du faire ensemble.Le SEMOCTOM lance donc sa première journée sur le territoire en mettant en lumière le comptoir de La Quincaille, à Langoiran. Cette structure au concept innovant, tiers-lieu du bricolage, à la fois magasin, recyclerie matière, café et espace de services partagés, vous accueillera avec un programme bien rempli.

Pour votre vélo, GEM les vélos sera là pour des réparations, conseils et même récupérer votre ancien vélo !

Renée, association qui œuvre pour réduire l’impact des petits équipements électriques et électroniques, propose aux citoyens de les aider à réparer leurs petits appareils électriques défaillants. Lors d’un atelier participatif, ils seront guidés par un réparateur pour apprendre de manière concrète et tenter de réparer l’appareil avec lequel ils seront venus. Quels produits seront traités ? Les produits du petit déjeuner (grille-pain, bouilloire, presse-agrume, machine à café, etc.). Comment participer ? Les ateliers d’une durée d’une heure sont réservés aux inscrits. Inscription sur l’événement en ligne. (lien)

Mais ce n’est pas tout !

Un problème sur votre Solex ? Rene Galet 33 sera là pour vous !

Besoin de renseignements sur la réparation textile et de maroquinerie ? Un stand de présentation est aussi prévu pour vous !

Et pour tout savoir sur les aides financières, le SEMOCTOM vous accueillera sur son stand information et vous proposera de jouer avec son Escape Game 5R-0D.

En somme, de nombreuses animations festives et participatives pour fédérer le plus grand nombre de 10h à 18h !

Substituer le réflexe de réparer à celui de jeter s’inscrit dans une dynamique vertueuse unique et plus que jamais nécessaire.

En même temps que la réparation réduit l’empreinte écologique de l’homme sur l’environnement – en réduisant les déchets et la consommation de ressources nécessaires à la fabrication de nouveaux produits – elle procure une satisfaction et gratification personnelles.

Réduire l’impact de nos déchets, découvrir les structures d’insertion, repartir avec son objet réparé, jouer et manger une gourmandise… Voici de bonnes raisons de venir fêter cette première Journée de la Réparation à Langoiran !

tout le programme sur Facebook Semoctom https://www.facebook.com/semoctom

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

