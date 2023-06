Visite théâtralisée du Chateau de Langoiran Langoiran, 10 août 2023, Langoiran.

Langoiran,Gironde

Entre-deux-Mers Tourisme vous transporte au cœur de la Révolution de 1789. Tout au long de l’été, partagez un moment en immersion au 18ème siècle accompagné de personnages détonants! De l’ouverture des États généraux au coup d’État du 18 Brumaire, revivez cette décennie qui a vu la chute de la monarchie française et qui a profondément bouleversé la société.

De l’aventure, des complots, de petites histoires aux grands drames, nos visites permettent de découvrir l’Entre-deux-Mers et ses monuments au travers d’anecdotes historiques et d’histoires locales jouées par nos guides. Ce n’est ni une visite guidée, ni une pièce de théâtre, mais les deux à la fois !.

2023-08-10 à ; fin : 2023-08-10 22:00:00. EUR.

Langoiran 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Entre-deux-Mers Tourisme transports you to the heart of the 1789 Revolution. All summer long, share a moment of immersion in the 18th century, accompanied by a cast of fascinating characters! From the opening of the Estates General to the coup d?état of 18 Brumaire, relive the decade that saw the fall of the French monarchy and profoundly changed society.

From adventure to conspiracy, from small stories to big dramas, our tours allow you to discover the Entre-deux-Mers region and its monuments through historical anecdotes and local stories played out by our guides. It’s neither a guided tour nor a play, but both!

Entre-deux-Mers Tourisme le lleva al corazón de la Revolución de 1789. Durante todo el verano, viaje en el tiempo al siglo XVIII de la mano de personajes fascinantes Desde la apertura de los Estados Generales hasta el golpe de Estado del 18 Brumario, reviva la década que vio caer la monarquía francesa y cambió profundamente la sociedad.

De la aventura a la conspiración, de las pequeñas historias a los grandes dramas, nuestras visitas le permitirán descubrir el Entre-deux-Mers y sus monumentos a través de anécdotas históricas e historias locales contadas por nuestros guías. No se trata ni de una visita guiada ni de una obra de teatro, ¡sino de ambas cosas!

Entre-deux-Mers Tourisme entführt Sie in die Zeit der Revolution von 1789. Tauchen Sie den ganzen Sommer über in das 18. Jahrhundert ein und lassen Sie sich von schillernden Persönlichkeiten begleiten! Von der Eröffnung der Generalstände bis zum Staatsstreich des 18. Brumaire erleben Sie dieses Jahrzehnt, das den Sturz der französischen Monarchie mit sich brachte und die Gesellschaft tiefgreifend veränderte.

Von Abenteuern, Verschwörungen, kleinen Geschichten bis hin zu großen Dramen – auf unseren Touren lernen Sie das Entre-deux-Mers und seine Sehenswürdigkeiten anhand von historischen Anekdoten und lokalen Geschichten kennen, die von unseren Fremdenführern gespielt werden. Es handelt sich weder um eine Führung noch um ein Theaterstück, sondern um beides zugleich!

Mise à jour le 2023-06-09 par OT de l’Entre-deux-Mers