Fête de la Saint Pey Langoiran, 28 juillet 2023, Langoiran.

Langoiran,Gironde

Les Fêtes de la Saint Pey se tiendront, comme traditionnellement, le dernier week-end de juillet: du 28 au 30 juillet cette année.

Ces 3 jours de festivités sont organisés par les bénévoles du comité des Fêtes de Langoiran. Concert, pétanque, jeux et feu d’artifice seront au rendez-vous !.

2023-07-28 fin : 2023-07-30 . EUR.

Langoiran 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Fêtes de la Saint Pey will be held, as traditionally, on the last weekend of July: from July 28 to 30 this year.

These 3 days of festivities are organized by the volunteers of the Comité des Fêtes de Langoiran. Concert, pétanque, games and fireworks!

Las Fiestas de Saint Pey se celebrarán, como es tradición, el último fin de semana de julio: del 28 al 30 de julio de este año.

Estos 3 días de fiesta están organizados por los voluntarios del Comité de Fiestas de Langoiran. Habrá conciertos, petanca, juegos y fuegos artificiales

Die Fêtes de Saint Pey finden traditionell am letzten Wochenende im Juli statt, dieses Jahr vom 28. bis 30. Juli.

Diese dreitägigen Feierlichkeiten werden von den Freiwilligen des Festkomitees von Langoiran organisiert. Es werden Konzerte, Boulespiele, Spiele und ein Feuerwerk geboten!

Mise à jour le 2023-07-19 par OT de l’Entre-deux-Mers