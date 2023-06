La carte au trésor Langoiran, 25 juillet 2023, Langoiran.

Langoiran,Gironde

Le trésor est à portée de main…Etes-vous prêt pour l’aventure ?

A l’aide de votre carte, travaillez en équipe pour déverrouiller les secrets cachés, résoudre les énigmes et déchiffrer les codes pour trouver le trésor dans le temps imparti !

En équipe ou en solo le Maître du Jeu vous accompagne pour vous faire découvrir le patrimoine, ses secrets et ses légendes. Une aventure palpitante au cœur de nos cités de caractère !

Oserez-vous l’aventure ? Explorez, jouez, enquêtez … Évadez-vous au cœur de nos cités médiévales de caractère !.

2023-07-25 à ; fin : 2023-07-25 12:00:00. EUR.

Langoiran 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The treasure is at hand…Are you ready for adventure?

Using your map, work as a team to unlock the hidden secrets, solve the riddles and decipher the codes to find the treasure in the allotted time!

Working solo or as a team, the Game Master will accompany you as you discover our heritage, its secrets and its legends. A thrilling adventure in the heart of our historic towns!

Are you ready for adventure? Explore, play, investigate… Escape to the heart of our medieval towns of character!

¿Estás preparado para la aventura?

Utilizando tu mapa, trabaja en equipo para desvelar los secretos ocultos, resolver los enigmas y descifrar los códigos para encontrar el tesoro en el tiempo asignado

Trabajando en equipo o en solitario, el Game Master te ayudará a descubrir el patrimonio, sus secretos y sus leyendas. Una aventura apasionante en el corazón de nuestras ciudades con carácter

¿Te apuntas a la aventura? Explora, juega, investiga… ¡Escápate al corazón de nuestras ciudades medievales con carácter!

Der Schatz ist zum Greifen nah… Sind Sie bereit für das Abenteuer?

Arbeiten Sie mithilfe Ihrer Karte als Team zusammen, um versteckte Geheimnisse zu entschlüsseln, Rätsel zu lösen und Codes zu knacken, um den Schatz innerhalb der vorgegebenen Zeit zu finden!

Ob im Team oder allein, der Spielleiter begleitet Sie, um Ihnen das Kulturerbe, seine Geheimnisse und Legenden näher zu bringen. Ein spannendes Abenteuer im Herzen unserer charaktervollen Städte!

Werden Sie das Abenteuer wagen? Erkunden, spielen, recherchieren … Entfliehen Sie dem Alltag in unseren charaktervollen mittelalterlichen Städten!

Mise à jour le 2023-06-09 par OT de l’Entre-deux-Mers