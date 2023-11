EXPOSITION AU PAYS DE L’OR BLEU, MAITRISER, UTILISER ET PRÉSERVER L’EAU EN LOZÈRE Langogne, 22 avril 2024, Langogne.

Langogne,Lozère

Exposition en lien avec le spectacle « Rester Rivage » par la Cie Hej Hej Tak, allez plus loin sur la thématique du Lac de Naussac à travers l’exposition « Au pays de l’or bleu, Maîtriser, utiliser et préserver l’eau en Lozère ».

Une exposition réalisée ….

2024-04-22 fin : 2024-04-30 . EUR.

Langogne 48300 Lozère Occitanie



In conjunction with the show « Rester Rivage » by the Cie Hej Hej Tak, go further on the theme of Lac de Naussac with the exhibition « Au pays de l’or bleu, Maîtriser, utiliser et préserver l’eau en Lozère ».

An exhibition created …

En relación con el espectáculo « Rester Rivage » de la compañía Hej Hej Tak, profundice en el tema del lago de Naussac a través de la exposición « Au pays de l’or bleu, Maîtriser, utiliser et préserver l’eau en Lozère » (« En el país del oro azul, controlar, utilizar y preservar el agua en Lozère »).

Una exposición producida …

Ausstellung in Verbindung mit dem Theaterstück « Rester Rivage » der Cie Hej Hej Tak, gehen Sie weiter zum Thema Naussac-See durch die Ausstellung « Au pays de l’or bleu, Maîtriser, utiliser et préserver l’eau en Lozère » (Im Land des blauen Goldes, Wasser in der Lozère meistern, nutzen und bewahren).

Eine Ausstellung, die …

Mise à jour le 2023-10-19 par 48 – OT Langogne