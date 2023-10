ODYSSÉES 2020 – CIE DU ROUHAULT / NOÉMIE ROSENBLATT Langogne, 27 février 2024, Langogne.

Langogne,Lozère

Un spectacle astucieux et énergique à voir en famille pour partager les aventures d’une jeunesse rusée, émouvante et courageuse.

Odyssées 2020 est un spectacle composé de trois variations contemporaines inspirées par les personnages de l’Odyssée et ….

2024-02-27 fin : 2024-02-27 . EUR.

Langogne 48300 Lozère Occitanie



A clever, energetic show for the whole family to share in the adventures of a cunning, moving and courageous youth.

Odyssées 2020 is a show composed of three contemporary variations inspired by characters from the Odyssey and …

Un espectáculo ingenioso y lleno de energía para que toda la familia comparta las aventuras de un joven astuto, conmovedor y valiente.

Odyssées 2020 es un espectáculo compuesto por tres variaciones contemporáneas inspiradas en personajes de la Odisea y…

Eine schlaue und energische Aufführung für die ganze Familie, um die Abenteuer einer listigen, rührenden und mutigen Jugend zu teilen.

Odysseen 2020 ist eine Aufführung, die aus drei zeitgenössischen Variationen besteht, die von den Figuren der Odyssee inspiriert …

Mise à jour le 2023-09-21 par 48 – OT Langogne