CONCERT CONFLUENCES VOCALES Langogne, 22 décembre 2023, Langogne.

Langogne,Lozère

Concert de l’Ensemble Confluences Vocales avec leur répertoire des motets A Capella du temps de Noël, de compositeurs des XVème, XXème et XXIème siècles.

Ensemble vocal féminin, leur but est de promouvoir le répertoire vocal de la musique classique, ….

Concert by Ensemble Confluences Vocales with their repertoire of A Capella Christmas motets by composers of the 15th, 20th and 21st centuries.

A women’s vocal ensemble, their aim is to promote the vocal repertoire of classical music, …

Concierto del conjunto Confluences Vocales, con su repertorio de motetes navideños a capella de compositores de los siglos XV, XX y XXI.

El objetivo de este conjunto vocal femenino es promover el repertorio vocal de la música clásica, …

Konzert des Ensembles Confluences Vocales mit ihrem Repertoire an A-cappella-Motetten zur Weihnachtszeit von Komponisten des 15., 20. und 21. Jahrhunderts.

Jahrhundert. Ihr Ziel ist es, das Vokalrepertoire der klassischen Musik zu fördern, …

