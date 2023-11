CHARIVARI, OÙ ES-TU PAPA ? Langogne, 16 décembre 2023, Langogne.

Langogne,Lozère

“Charivari, où es-tu papa ?” est un spectacle musical créé par Nicolas DEUTSCH et Lola ELIAKIM d’après l’album jeunesse homonyme. Ce conte musical explore le monde des adultes à travers les yeux d’un enfant. Par les mots, la musique et des images pro….

2023-12-16

Langogne 48300 Lozère Occitanie



charivari, où es-tu papa? is a musical show created by Nicolas DEUTSCH and Lola ELIAKIM, based on the children?s album of the same name. This musical tale explores the world of adults through the eyes of a child. Through words, music and pro…

charivari, où es-tu papa? es un musical creado por Nicolas DEUTSCH y Lola ELIAKIM basado en el álbum infantil del mismo nombre. Este cuento musical explora el mundo de los adultos a través de los ojos de un niño. A través de palabras, música e imágenes en prosa, explora…

charivari, wo bist du Papa? ist ein Musical, das von Nicolas DEUTSCH und Lola ELIAKIM nach dem gleichnamigen Jugendbuch geschaffen wurde. Dieses musikalische Märchen erkundet die Welt der Erwachsenen durch die Augen eines Kindes. Mit Worten, Musik und prominenten Bildern…

