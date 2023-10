MARCHÉ DE NOËL LANGOGNE Langogne, 10 décembre 2023, Langogne.

Langogne,Lozère

L ‘Association des Commerçants et Artisans de Langogne propose un marché de Noël avec des exposants de gastronomie locale, des produits du terroir, de l’artisanat, des réalisations « fait mains » et diverses idées cadeaux.

Le Père Noël sera là…

Ins….

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:00:00. EUR.

Langogne 48300 Lozère Occitanie



The Association des Commerçants et Artisans de Langogne (Langogne Trades and Craftsmen’s Association) is offering a Christmas market with exhibitors of local gastronomy, local produce, handicrafts, handmade creations and various gift ideas.

Santa Claus will be there…

Ins…

La Association des Commerçants et Artisans de Langogne (Asociación de Comerciantes y Artesanos de Langogne) organiza un mercado navideño con gastronomía local, productos de la tierra, artesanía, creaciones hechas a mano y diversas ideas para regalar.

Papá Noel estará presente…

Ins…

Die Association des Commerçants et Artisans de Langogne bietet einen Weihnachtsmarkt mit Ausstellern aus der lokalen Gastronomie, regionalen Produkten, Kunsthandwerk, « handgefertigten » Produkten und verschiedenen Geschenkideen.

Der Weihnachtsmann wird anwesend sein…

Ins…

Mise à jour le 2023-10-27 par 48 – OT Langogne