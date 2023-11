MISE EN LUMIÈRES DE LA VILLE Langogne, 2 décembre 2023, Langogne.

Langogne,Lozère

Mise en lumière de la ville pour les fêtes de fin d’année : rendez-vous sous la halle !

Au programme :

17h30 : Décorations en bois à décorer par les enfants

18h00 : Discours de M. le maire

18h30 : Balade en ville avec Christmas Poneys

19h30 : Décor….

2023-12-02 fin : 2023-12-02 20:30:00. EUR.

Langogne 48300 Lozère Occitanie



Illuminating the town for the festive season: see you under the covered market!

On the program:

5.30pm: Wooden decorations for children to decorate

6:00 pm: Mayor’s speech

6.30pm: Ride through town with Christmas Poneys

7.30pm: Decorating…

Iluminar la ciudad para las fiestas: ¡nos vemos bajo el mercado cubierto!

En el programa:

17.30 h: Adornos de madera para que los niños los decoren

18.00 h: Discurso del alcalde

18.30 h: Paseo por la ciudad con los Monos de Navidad

19.30 h: Decoración…

Beleuchtung der Stadt für die Weihnachtszeit: Wir treffen uns in der Markthalle!

Auf dem Programm stehen:

17.30 Uhr: Holzdekorationen, die von den Kindern verziert werden können

18.00 Uhr: Ansprache des Bürgermeisters

18.30 Uhr: Spaziergang durch die Stadt mit Christmas Ponys

19.30 Uhr: Dekoration…

Mise à jour le 2023-11-14 par 48 – OT Langogne