RANDO REPAS – TÉLÉTHON Langogne, 22 octobre 2023, Langogne.

Langogne,Lozère

L’ Amicale des sapeurs pompiers de Langogne organise une rando-repas (pédestre ou VTT) au profit du Téléthon.

2 circuits rando-pédestre

2 circuits rando-VTT

Repas en soirée.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Langogne…..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . EUR.

Langogne 48300 Lozère Occitanie



The Amicale des sapeurs pompiers de Langogne is organizing a rando-repas (hiking or mountain biking) in aid of the Telethon.

2 hiking trails

2 mountain bike circuits

Evening meal.

Registration required at the Langogne Tourist Office….

La Amicale des sapeurs pompiers de Langogne organiza un almuerzo a pie o en bicicleta de montaña a beneficio del Teletón.

2 circuitos pedestres

2 circuitos en bicicleta de montaña

Cena.

Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo de Langogne ….

Die Amicale des sapeurs pompiers de Langogne organisiert eine Wanderung mit Mittagessen (zu Fuß oder mit dem Mountainbike) zu Gunsten des Telethon.

2 Wanderstrecken

2 Wander- und Mountainbike-Routen

Mahlzeit am Abend.

Anmeldung beim Fremdenverkehrsamt von Langogne erforderlich….

Mise à jour le 2023-10-03 par 48 – OT Langogne