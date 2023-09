VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE Langogne, 23 septembre 2023, Langogne.

Langogne,Lozère

Venez donner votre souffle pour la mucoviscidose dans différents ateliers et animations (randonnée, balade à poneys, zumba, concert…)

Organisé par Les Lango’Folies…..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . EUR.

Langogne 48300 Lozère Occitanie



Come and give your breath for cystic fibrosis in various workshops and activities (hike, pony ride, zumba, concert…)

Organized by Les Lango’Folies….

Ven a dar tu aliento por la fibrosis quística en diversos talleres y actividades (caminatas, paseos en poni, zumba, conciertos, etc.)

Organizado por Les Lango’Folies….

Geben Sie Ihren Atem für die Mukoviszidose in verschiedenen Workshops und Animationen (Wanderung, Ponyreiten, Zumba, Konzert…)

Organisiert von Les Lango’Folies….

Mise à jour le 2023-09-12 par 48 – OT Langogne