FESTIV’ALLIER #19 Langogne, 1 août 2023, Langogne.

Langogne,Lozère

Au cours de repérages tout au long de l’année, la pêche aux artistes a été fructueuse !

Le filet est plein de belles découvertes qui vont vous faire chavirer…

Nous vous donnons rendez-vous pour cinq jours de convivialité, de sourires, d’émotions et d….

2023-08-01 fin : 2023-08-05 . EUR.

Langogne 48300 Lozère Occitanie



We’ve been scouting for artists all year long, and we’ve come up with a lot!

The net is full of wonderful discoveries that will sweep you off your feet?

We look forward to seeing you for five days of conviviality, smiles, emotions and…

Llevamos todo el año buscando artistas, ¡y hemos dado con algunos realmente buenos!

La red está llena de maravillosos descubrimientos que le dejarán boquiabierto..

Le esperamos durante cinco días de convivencia, sonrisas, emoción y…

Das ganze Jahr über wurden Künstler gesichtet, und die Suche nach ihnen war erfolgreich!

Das Netz ist voll mit schönen Entdeckungen, die Sie umhauen werden

Wir freuen uns auf fünf Tage voller Geselligkeit, Lächeln, Emotionen und Spaß!

Mise à jour le 2023-06-27 par 48 – OT Langogne