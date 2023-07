CONCERT – CHORALE CHANT’AUX VENTS Langogne, 9 juillet 2023, Langogne.

Langogne,Lozère

La chorale Chant’aux vents vous propose une soirée pour découvrir son répertoire varié, chants du monde, chants sacrés et chansons françaises…..

2023-07-09 fin : 2023-07-09 . EUR.

Langogne 48300 Lozère Occitanie



The Chant’aux vents choir invites you to an evening to discover its varied repertoire of world, sacred and French songs….

El coro Chant’aux vents le invita a una velada de descubrimiento de su variado repertorio de canciones del mundo, sacras y francesas….

Der Chor Chant’aux vents lädt Sie zu einem Abend ein, um sein vielfältiges Repertoire zu entdecken: Lieder aus aller Welt, geistliche Lieder und französische Chansons….

