MARCHÉ AUX PUCES / VIDE GRENIERS Langogne, 8 juillet 2023, Langogne.

Langogne,Lozère

L’ Association Rêves d’Enfants propose tous les samedis matins durant les mois de juillet et août (sauf le 5 août) un marché aux puces foire à tout.

Les bénéfices seront reversés au profit des enfants malades.

Réservations obligatoires auprès de l’O….

2023-07-08 fin : 2023-09-02 12:00:00. EUR.

Langogne 48300 Lozère Occitanie



Every Saturday morning in July and August (except August 5), the Association Rêves d’Enfants organizes a flea market and everything fair.

Profits go to help sick children.

Reservations essential with the O…

Todos los sábados de julio y agosto por la mañana (excepto el 5 de agosto), la Association Rêves d’Enfants (Fundación Deseos de los Niños) organiza un mercadillo y una feria de todo.

Todo lo recaudado se destinará a ayudar a niños enfermos.

Las reservas deben hacerse en la O…

Die Association Rêves d’Enfants bietet in den Monaten Juli und August (außer am 5. August) jeden Samstagvormittag einen Flohmarkt an.

Der Erlös kommt kranken Kindern zugute.

Reservierungen sind erforderlich bei der O…

Mise à jour le 2023-02-02 par 48 – OT Langogne