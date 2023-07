BALADES URBAINES Langogne, 4 juillet 2023, Langogne.

Langogne,Lozère

Venez découvrir, gratuitement, la ville millénaire de Langogne, à l’occasion d’une des balades, tout public, que nous vous proposons 3 jours par semaine (sauf mercredi 15/08), avec notre passeur d’histoires locales Monsieur CHAIZE, qui vous amènera d….

2023-07-04 fin : 2023-08-31 . EUR.

Langogne 48300 Lozère Occitanie



Come and discover the thousand-year-old town of Langogne, free of charge, on one of the walks for the general public that we offer 3 days a week (except Wednesday 15/08), with our local storyteller Monsieur CHAIZE, who will take you from…

Venga a descubrir gratuitamente la milenaria ciudad de Langogne en uno de los paseos para el público en general que ofrecemos 3 días a la semana (excepto el miércoles 15/08), con nuestro guía de historia local Monsieur CHAIZE, que le llevará a recorrer…

Entdecken Sie die tausendjährige Stadt Langogne kostenlos auf einem der Spaziergänge für jedermann, die wir Ihnen an drei Tagen pro Woche (außer Mittwoch, den 15.08.) anbieten. Unser lokaler Geschichtenerzähler Monsieur CHAIZE führt Sie durch die Stadt.

Mise à jour le 2023-06-20 par 48 – OT Langogne