Grâce à l’application BALUDIK, le Département de la Lozère vous propose une manière originale de découvrir le patrimoine de nos villages. Venez donc découvrir ” la Chronique d’un Langonais, du moyen-âge au XXe siècle” à Langogne. Bienvenue à Langogne ! Découvrez l’histoire de Langogne avec Félix, qui vient de fêter ses 1000 ans. Son histoire et celle de sa ville se mêlent. Langogne, ville de contact aux confins du Gévaudan, du Velay et du Vivarais, est également une ville située au carrefour de nombreux axes de communication. Aujourd’hui, pour la découvrir, il faudra redoubler d’ingéniosité et résoudre des énigmes… N’attendez plus, télécharger l’application gratuite BALUDIK pour découvrir ce village

Bienvenue à Langogne ! Découvrez l'histoire de Langogne avec Félix, qui vient de fêter ses 1000 ans.

