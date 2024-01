FÊTE DU MANOULS Langogne, dimanche 24 mars 2024.

FÊTE DU MANOULS Langogne Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 08:00:00

fin : 2024-03-24 11:30:00

La Fête de la Confrérie du Manouls Langonais de Gargantua.

8h15 Concours du plus gros mangeur de Manouls et élection du 1er échanson 2024.

8h45 Petit déjeuner aux manouls préparé par les confrères (Assiette de manouls, accompagnée de flecque, fromage, café).

En présence du char de Gargantua pour le plaisir des petits.

Proposée par la Confrérie du Manouls Langonais de Gargantua.

Inscriptions obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Langogne Haut Allier.

Langogne 48300 Lozère Occitanie langogne@langogne.com



