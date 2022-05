L’Angleterre des jardins Centre culturel de l’Entente Cordiale – Château d’Hardelot, 5 juin 2022, Condette.

Centre culturel de l’Entente Cordiale – Château d’Hardelot, le dimanche 5 juin à 16:00

Avec un climat doux et humide, la référence mondiale des jardins se trouve de l’autre côté de la Manche. Francis Peeters, passionné de jardins et historien de l’art, nous présentera les jardins qui ont fait l’histoire de l’Angleterre. Parce que le jardin n’est pas qu’une affaire de style et que le contexte social et politique joue un rôle déterminant dans son élaboration, situer le jardin anglais dans l’époque qui l’a modelé permet de le comprendre et de mieux l’apprécier. **Francis Peeters est conférencier, journaliste, spécialiste de l’art asiatique et passionné de jardin. Il a créé en Belgique, entre Bruxelles et Tournai, un jardin riche d’environ 1 500 espèces et cultivars.**

gratuit, sur réservation

Conférence et visite guidée de Francis Peeters

Centre culturel de l’Entente Cordiale – Château d’Hardelot 1 rue de la Source 62360 CONDETTE, Pas-de-Calais, Hauts-de-France Condette Pas-de-Calais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T18:00:00