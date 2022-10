L’Anglais : La joie de la chute TNT – Terrain Neutre Théâtre, 15 octobre 2022, Nantes.

2022-10-15 Concerts les 15 et 16 octobre 2022

Horaire : 20:30 21:50

Gratuit : non 13 € / 9 € réduit(hors frais de location)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Concerts les 15 et 16 octobre 2022

Concert. Embarquez avec L’Anglais et ses récits épiques à l’occasion de la sortie de son nouvel album “La Joie de la chute”. Un album sur les quêtes, les chemins sinueux de la joie et de la déception, sur l’amour des mots. C’est un disque cinématographique qui traverse de longues plages musicales comme de fulgurants accès de fièvre. L‘Anglais parcourt la chanson française par les chemins de traverse. Rythmes afro, rock, ambiant, chaque morceau est une épopée, une aventure qui sublime la poésie du texte. Avec Régis Langlais à l’écriture et à la composition, au chant et à la guitare, Accompagné de Jocelyn Lécuyer à la batterie et percussions et Jeannick Launay à la régie. Durée : 1h20

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com