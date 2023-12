CONCERT LES FUSSOIRS Langlade Brenoux, 27 janvier 2024, Brenoux.

Brenoux Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:30:00

fin : 2024-01-27

Concert du groupe Les Fussoirs avec au programme : Guitare, chant, contrebasse et accordéon dans une ambiance musicale et festive.

Participation de 8€ avec une boisson incluse pour les adhérents et 10€ avec une boisson pour les non adhérents.

Organis….

Concert du groupe Les Fussoirs avec au programme : Guitare, chant, contrebasse et accordéon dans une ambiance musicale et festive.

Participation de 8€ avec une boisson incluse pour les adhérents et 10€ avec une boisson pour les non adhérents.

Organis…

Concert du groupe Les Fussoirs avec au programme : Guitare, chant, contrebasse et accordéon dans une ambiance musicale et festive.

Participation de 8€ avec une boisson incluse pour les adhérents et 10€ avec une boisson pour les non adhérents.

Organisé par le foyer rural de Langlade.

EUR.

Langlade Salle des fêtes de Langlade

Brenoux 48000 Lozère Occitanie



Mise à jour le 2023-12-11 par 48 – OT Mont Lozère