LE JOUR DE LA NUIT Langlade Brenoux, 14 octobre 2023, Brenoux.

Brenoux,Lozère

Le RéeL-CPIE de Lozère et ses partenaires vous invitent le samedi 14 Octobre À la salle du Foyer rural 48000 Langlade – Brenoux de 18h45 à 22h pour une soirée de découverte du monde de la nuit à travers le nouvel outil pédagogique “Animer la nuit”.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 22:30:00. EUR.

Langlade Salle du Foyer rural

Brenoux 48000 Lozère Occitanie



RéeL-CPIE de Lozère and its partners invite you to an evening of discovery of the world of nightlife on Saturday October 14, from 6.45pm to 10pm, at the Salle du Foyer Rural, 48000 Langlade – Brenoux, using the new educational tool « Animer la nuit ».

RéeL-CPIE de Lozère y sus socios le invitan a unirse a ellos el sábado 14 de octubre en el Foyer rural 48000 Langlade – Brenoux de 18.45 a 22.00 horas para una velada que explora el mundo de la vida nocturna utilizando la nueva herramienta educativa « Animer la nuit ».

Das RéeL-CPIE de Lozère und seine Partner laden Sie am Samstag, den 14. Oktober, in den Saal des Foyer rural 48000 Langlade – Brenoux von 18:45 bis 22:00 Uhr zu einem Abend ein, an dem Sie die Welt der Nacht mithilfe des neuen pädagogischen Instruments « Animer la nuit » entdecken können.

