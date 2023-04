Langkamer • Café Bizarre SUPERSONIC, 3 mai 2023, Paris.

Le mercredi 03 mai 2023

de 19h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris !

LANGKAMER

Originaires de Bristol, Langkamer délivre un rock contagieux et entêtant qui rend complètement zinzin aux premiers accords. Mélangeant harmonieusement country, rock et indie, le groupe s’est imposé comme l’un des plus excitant du Royaume-Uni.

CAFÉ BIZARRE

Le rock de Café Bizarre ne nie pas ses influences : celles des années 80 et 90 à New York. On pense à Television aux Modern Lovers (oui, ils sont de Boston…), mais aussi Pavement (de Stockton en Californie). On est donc bien dans un rock lo fi, élégant et raffiné qui ne cherche pas à cacher ses émotions toujours à fleur de peau. Et quand bien même les guitares saturent l’espace, c’est toujours avec une certaine désinvolture pour mieux laisser filer un chant tout en finesse et en retenue. Au final leur indie pop s’écoute avec une petite oreille nostalgique de ces années qui tentaient encore d’inventer un nouveau rock.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m) Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m) Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/449bIm4Oe https://fb.me/e/449bIm4Oe

Langkamer • Café Bizarre / Supersonic (Free entry)