Magali Attiogbé L’Angerie, 38 rue Genive, Arles Arles, 20 décembre 2023, Arles.

Magali Attiogbé Mercredi 20 décembre, 18h00 L’Angerie, 38 rue Genive, Arles Entrée libre et gratuit dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-20T18:00:00+01:00 – 2023-12-20T20:00:00+01:00

Fin : 2023-12-20T18:00:00+01:00 – 2023-12-20T20:00:00+01:00

Si vous aimez les livres, c’est Noël avant l’heure !!!

Mercredi 20 décembre – 18h > L’Angerie, 38 rue Genive , Arles

Rencontre – Dédicaces

Après sa participation à la dixième édition du festival Paroles Indigo, l’auteure et illustratrice Magali Attiogbé sera de retour à Arles le 20 décembre pour une rencontre-dédicaces pleine de couleurs organisée par Paroles Indigo en partenariat avec la Librairie Les Grandes Largeurs et L’Angerie .

Une occasion de découvrir son univers solaire qui invite au voyage pour les petits et les grands mais surtout de faire le pleins de cadeaux avec de beaux livres dédicacés par l’auteure !

L’Angerie nous ouvre ses portes le Samedi 20 décembre à 18H pour accueillir cette soirée

En attendant de vous retrouver, vous pouvez admirer l’étendue de son talent sur son site internet > Magali Attiogbé

Nous espérons vous voir nombreux pour cette super rencontre dédicaces

L’Angerie, 38 rue Genive, Arles 38 rue Genive, Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « contact@parolesindigo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0490497624 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100044695964318 »}, {« link »: « https://www.facebook.com/langeriearles »}, {« link »: « http://www.magaliattiogbe.net/ »}]

littérature illustration

Paroles Indigo